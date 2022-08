Prefeito de Jardim Alegre dá posse aos integrantes do CODEJA

Da Redação

Na quinta-feira (11) o prefeito José Roberto Furlan deu posse aos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Jardim Alegre (CODEJA). O conselho é uma Organização Legal criada na atual gestão por lei municipal. O CODEJA é formado por lideranças que representam instituições públicas, privadas e de setores econômicos do município. A solenidade de posse aconteceu no Centro de Eventos

Conforme Cláudio Serrato, consultor credenciado do Sebrae, o CODEJA tem como princípio fundamental reunir seus integrantes, os Conselheiros, para somar conhecimentos, experiências e oportunizar o debate para construir propostas que estimulem o desenvolvimento econômico de Jardim Alegre.

A principal função que o CODEJA desempenha, será se tornar o “núcleo de inteligência” sustentável, compartilhando visão estratégica para o futuro de Jardim Alegre em cooperação com gestões municipais vindouras.

A sua criação do CODEJA se deu pelo desejo da gestão do prefeito Furlan em constituir um grupo de lideranças representativas dos diversos segmentos para contribuir com o pensar o futuro do município. “Eles vão elaborar projetos, propor ações e desenhar melhorias. Esse é o trabalho que o conselho realiza”, expôs Serrato.

Para o prefeito Furlan o planejamento é fundamental para o crescimento de qualquer atividade e o CODEJA vem para colaborar com o desenvolvimento municipal. “Isso é muito bom. Acredito muito no CODEJA e nas pessoas que o integram, que vão nos auxiliar a sonhar um Jardim Alegre e um futuro melhor para o nosso município”.

Para Valdemir Beltrame, conhecido como Veio, presidente da Associação Comercial e Industrial de Jardim Alegre que também foi empossado no conselho, é muito importante a criação do CODEJA. “Estão todos de parabéns. Esperamos que esse trabalho resulte em uma Jardim Alegre com mais qualidade de vida e maiores oportunidade para nossos moradores”, destacou.

Formalização do conselho

De acordo com informações de Cláudio Serrato, foram praticamente um ano de trabalho até o momento, com a organização do CODEJA – capacitação dos conselheiros, elaboração de planejamento estratégico e criação de vínculo entre os conselheiros e deles com o tema desenvolvimento econômico.

A coordenação técnica da implantação e atividades do CODEJA é realizada pela parceria prefeitura de Jardim Alegre com o Sebrae.

Os conselheiros atuam de forma voluntária e doam um pouco do seu tempo, compartilham conhecimento e experiência para propor e planejar projetos que contribuam com o desenvolvimento econômico e infraestrutura pública, visando fortalecer as empresas e produtores atuais e gerar oportunidades para novos empreendedores.

Também como resultado social a expectativa é de gerar mais emprego, renda e melhoria na infraestrutura pública para oferta de mais e melhores serviços.

