Prefeito de Jandaia do Sul cobra da ANTT segurança nas ferrovias

O prefeito lembrou do trágico acidente ocorrido no dia 9 de março

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), que participou da 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios nesta semana, aproveitou uma pausa no evento para uma reunião com o superintendente da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Israel Pinheiro. O prefeito estava acompanhado da esposa Stella Silva e do deputado estadual Do Carmo (União Brasil).

O prefeito lembrou do trágico acidente ocorrido no dia 9 de março, em Jandaia do Sul, envolvendo um trem da Rumo/ALL Logística e um ônibus da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), que resultou na morte de cinco pessoas e deixou mais de vinte feridas.

No encontro foi discutida a implantação de um programa de segurança nas quase 5 mil passagens de nível de linhas férreas existentes por todo o Brasil. O superintendente Ismael assumiu o compromisso de finalizar um estudo agora no mês de abril e trabalhar para que se possa ter a execução de ações preventivas para a segurança da população a curto e médio prazo.

“Continuamos e vamos continuar empenhados, desde a primeira reunião em novembro do ano de 2020 no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na busca de soluções para esses problemas”, afirma o prefeito Lauro Junior.

