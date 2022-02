Prefeito de Jandaia do Sul aposta em empregabilidade; veja

Da Redação

O TNOnline leva ao ar uma entrevista especial com o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (PSL). A entrevista faz parte da série “De Olho na Cidade”, que toda semana, na quinta e no sábado, dá a oportunidade para que prefeitos de toda a região possam fazer um balanço do seu primeiro ano de mandato e apresentar à população os projetos de governo para o decorrer deste exercício e de outros anos futuros.

Para o prefeito, o primeiro ano de mandato foi bastante difícil em função da pandemia do coronavírus, que obrigou a administração municipal a direcionar quase todas as suas ações no combate e prevenção à Covid-19 e, sobretudo, para salvar vidas humanas. “Essa foi a nossa prioridade”, diz o prefeito.

“Já entramos no início do mandato investindo na saúde, investindo em salvar vidas, investindo na nossa equipe de saúde para levar uma condição de vida diferente para as pessoas positivadas da Covid-19”, relata o prefeito Lauro Junior. Neste aspecto, ele cita entre as ações desenvolvidas pela administração municipal a implantação do Centro de Tratamento da Covid-19, ampliação dos leitos de internamentos, capacitação dos profissionais de saúde para atender à população durante a pandemia, investimento de R$ 2,5 milhões na compra de equipamentos para as UBS, para o laboratório municipal e para a clínica de fisioterapia, além de investir na reforma das seis UBS e do Pronto Atendimento Municipal.

“Também fizemos o mutirão da saúde com o objetivo de zerar ou diminuir a fila de espera em diversas especialidades. Isso porque o paciente, quando precisa do sistema de saúde, tem que ter celeridade em todo esse processo”, afirma Lauro Junior. Ele relata que a administração municipal também levou especialidades médicas aos postinhos de saúde, tais como ortopedia, cardiologia, pediatria, ginecologia e psicologia, entre outras. Isso foi feito para descentralizar o atendimento da saúde e deixar essas especialidades mais perto dos bairros e da população.

EMPREGO E RENDA

Além da preocupação com a saúde da população durante a crise da Covid-19, o prefeito Lauro Junior relata que não deixou de lado outros setores da administração municipal tão importantes para a população. Ele cita o início de implantação de dois novos parques industriais, além de investimentos no valor de R$ 170 mil em cursos profissionalizantes em parceria com o Senai. “Não conseguimos finalizar todos esses processos em 2021, porque são processos morosos. “Mas, se Deus quiser e nos abençoar, neste ano de 2022 vamos concretizar esses dois novos parques industriais com toda infraestrutura, levando condições de trabalho para nossas empresas”, assinala, destacando ainda o início da fábrica de pórticos.

Salas de aula serão climatizadas e vão ganhar carteiras estofadas

Na área de educação, o prefeito Lauro Junior anuncia como projetos a climatização das salas de aula de todas as escolas, aquisição de novos computadores para os alunos; instalação de telas interativas nas salas de aula, carteiras estofadas, material escolar e uniforme completos.

“Educação, saúde e economia estão tudo ligado, então temos que cuidar dos nossos pequenos e da nossa população. Vamos ter uma mudança de cultura e de comportamento e assim vamos ter uma cidade ainda melhor, buscando ser a cidade mais atrativa do Vale do Ivaí”, destaca Lauro Junior. “Jandaia do Sul sempre estará atraindo as pessoas para gastar no comércio de nosso município. Por isso, vamos continuar investindo, por exemplo, no Natal de Luz, que foi um projeto extraordinário que trouxe mais visitantes para Jandaia do Sul”, comenta.

Gestão pública prepara instalação de novos parques industriais

Na área de infraestrutura, Jandaia do Sul está com projetos de implantação de dois novos parques urbanos, em parceria com o Governo do Estado; investimentos em asfalto, ciclovia, iluminação pública de Led. “Temos agora uma licitação no mês de fevereiro de um banco de projetos, cerca de R$ 3 milhões, para investir em projetos, para buscar o desenvolvimento de Jandaia do Sul. Os projetos envolvem a revitalização da rodoviária, revitalização da praça do café, instalação do parque ecológico na nascente do Marumbizinho, onde está acontecendo o programa Vida Nova, que é o desfavelamento com 75 casas para as famílias mais carentes. Então, através desse banco de projetos, estamos com um investimento grande em todas as áreas do município”, declara Lauro Junior.