Prefeito de Ivaiporã vai em busca de novos negócios na Coreia do Sul

Carlos Gil integra a comitiva do Paraná liderada pelo governador Ratinho Junior (PSD)

O prefeito de Ivaiporã, Luz Carlos Gil (PSD), viaja neste sábado para Seul, na Coreia do Sul, para integrar a comitiva do Paraná liderada pelo governador Ratinho Junior (PSD). A Coreia do Sul é o 66º país visitado por Carlos Gil, desta vez com objetivo de divulgar as potencialidades do município como prefeito.

Por meio da Invest Paraná – agência de captação de negócios ligada à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, o governador Ratinho Júnior pretende habilitar o Estado na venda de proteína animal ao mercado asiático e convencer empresas de outros setores para que venham ao Paraná.

A comitiva é composta pelo governador Ratinho Júnior; secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva; secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; superintendente do Sistema Ocepar, Robson Mafioletti; e pelo presidente do Conselho de Cidades Inteligentes da Abinc, Aleksandro Montanha; além do prefeito Carlos Gil.

As agendas institucionais envolvem parceria com a Embaixada do Brasil na Coreia do Sul e as agendas comerciais em parceria com a Kotra (Agência de Promoção de Exportações e Investimentos da Coreia do Sul), que mantém Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Ivaiporã.

“O município foi convidado, porque mantém Termo de Cooperação Técnica com a Kotra, que foi assinado em junho de 2022. Inclusive, eu estou levando material e vídeo institucional de Ivaiporã para apresentar na Coreia do Sul – incluindo dados socioeconômicos. Portanto, é uma honra integrar a comitiva do governador Carlos Massa Ratinho Júnior com o objetivo de divulgar Ivaiporã e estabelecer negócios, por exemplo, relacionados à Incubadora Tecnológica que estamos construindo no Parque Industrial II”, explicou o prefeito Carlos Gil. Ele acredita que esta visita pode levar a futuras colaborações e parcerias entre Ivaiporã e a Coreia do Sul.

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), a Coreia do Sul foi o 8º país que mais adquiriu produtos do Estado do Paraná, em 2022, totalizando US$ 601,5 milhões.

Comitiva tem compromissos até o dia 15

Na terça e quarta-feira, dias 14 e 15, o Governo do Paraná, sob o comando do governador Ratinho Junior e comitiva, vai negociar a habilitação de frigoríficos com a Agência de Quarentena Animal e Vegetal da Coreia do Sul (APQA).

A agenda comercial inclui tratativas com a Kotra, B2G - Agência do Governo de Aceleração de Inovações - e a Dabida, que é uma empresa de soluções de robótica para educação. De acordo com a agenda da comitiva, haverá um trato em Seul para trazer ao Paraná uma fábrica de tratores e uma montadora de drones agrícolas.

Os compromissos encerram na quarta-feira, dia 15, com recepção na Embaixada do Brasil em Seul, e retorno na quinta-feira, dia 16.

