Prefeito de Ivaiporã entrega nova viatura à Polícia Civil de Ivaiporã

A viatura integra o plano de modernização das polícias no Estado

Delegado Erlon recebe as chaves da viatura das mãos do prefeito Carlos Gil

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, entregou a chave de uma viatura descaracterizada ao delegado da Polícia Civil, Erlon Ribeiro da Silva. A viatura integra o plano de modernização das polícias no Estado, que consiste na troca da frota por viaturas locadas.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou 922 viaturas às Delegacias da Polícia Civil do Paraná. Foram 837 locadas e 85 adquiridas – totalizando R$11 milhões para a compra e de R$32 milhões anuais nas locações. Conforme o Governo do Estado 146 municípios foram beneficiados – incluindo Ivaiporã.

“A Polícia Civil passa a ter 5 viaturas. Mas o objetivo é substituir as viaturas mais antigas seguindo o modelo de contrato por locação”, contou o delegado Erlon Silva mencionando a boa relação que há entre a Polícia Civil, Governo do Estado, Prefeitura de Ivaiporã e o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg).

Além disso, Erlon Silva demonstrou interesse em ver a Delegacia Cidadã tornar-se uma realidade. “Mostra a força política do município. Desta forma, a Polícia Civil ficará melhor estruturada para atender a população e receber a Polícia Militar”, exemplificou o delegado.

Durante a entrega da viatura, o presidente do Conseg, Jair Burato, fez uma avaliação positiva do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil e Polícia Militar, e agradeceu o apoio prestado pela administração Carlos Gil e Marcelo Reis às atividades do Conseg.

Segurança pública

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã (Acisi), Afonso Frederico, presidente do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Ivaiporã (Codesi), Mauro Merigue, e a vereadora Gertrudes Bernardy parabenizaram a Polícia Civil pela aquisição da viatura e a Prefeitura pela defesa da segurança pública.

Em seguida, o prefeito Carlos Gil ressaltou o excelente trabalho desempenhado tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, e mencionou que os resultados obtidos em termos de segurança pública são evidentes ao se comparar os números com municípios de porte similar. “Em breve, a segurança pública será reforçada com a construção da Delegacia Cidadã, que inclusive tem ordem de serviço”, informou o prefeito Carlos Gil.

A entrega da viatura contou com a presença do comandante da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, major Marciano Corsini.

