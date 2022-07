Prefeito de Ivaiporã entrega ambulância no distrito do Santa Bárbara

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito do Santa Bárbara recebeu a chave de uma ambulância da Prefeitura de Ivaiporã. Em solenidade realizada na quinta-feira, o prefeito Carlos Gil anunciou um pacote de obras de pavimentação de mais de R$ 2,9 milhões em investimentos.

continua após publicidade .

O maior volume de investimentos vai garantir 5 km de capa asfáltica. “Trata-se de uma emenda federal no valor de R$2,1 milhões para capa asfáltica, entre a Vila de Furnas e o Sítio da Uva, próximo ao campo novo – totalizando 5 km. A partir daquela área o asfalto ligará à pedra irregular que permite aos motoristas e motociclistas boas condições para circular sentido Santa Bárbara”, explicou Carlos Gil.

O prefeito também anunciou a segunda etapa da pavimentação com pedra irregular entre o distrito do Jacutinga e a comunidade do Cruzeirinho. São 3 km restantes ligando a comunidade Santa Terezinha na estrada do Santa Barbara, o trecho têm recurso garantido. “Temos os recursos garantidos pelo Governo do Estado e contrapartida da Prefeitura no valor de R$400 mil. A obra será executada após o período eleitoral”, avisou Carlos Gil.

continua após publicidade .

A Prefeitura deu ordem de serviço para pavimentação em pedras irregulares nas ruas Ivaiporã, Paranavaí, Califórnia e Araruna, além da execução do programa Meu Bairro Tem Recape na Rua Rolândia. “Iremos investir R$455 mil em pavimentação asfáltica e poliédrica no distrito do Santa Bárbara. Sair do barro e da poeira faz a diferença na vida das pessoas – especialmente para quem tem alergia”, reconheceu o prefeito Carlos Gil.

SAÚDE

A chave da ambulância foi entregue pelo prefeito Carlos Gil e vice-prefeito Marcelo Reis, após ambos citarem as necessidades de investimentos no distrito do Santa Bárbara. “Um dos pedidos da equipe da UBS e dos moradores foi uma ambulância, que pudesse permanecer no distrito. A população merece a nossa atenção, porque é trabalhadora e merecedora de melhorias”, reconheceu Marcelo Reis.

Siga o TNOnline no Google News