Prefeito de Ivaiporã cobra mais atendimento no Hospital Regional

Em coletiva de imprensa convocada nesta sexta-feira, o prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD) cobrou do governo do Estado a ampliação dos serviços prestados no Hospital Regional de Ivaiporã. A instituição estadual, mantida pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas), ainda não realiza cirurgias e, segundo dados apresentados pelo prefeito, vem recebendo um número de pacientes muito inferior à sua capacidade.

Na coletiva, Gil apresentou relatório da própria Funeas apontando que entre janeiro a abril deste ano foram realizados 73 internamentos no hospital, que tem 104 leitos, dos quais 30 - 20 de enfermaria e 10 de UTI - estão disponíveis.

“Esse hospital foi uma luta de todos os municípios da Amuvi e alguns da Amocentro e tenho sido cobrado pelo funcionamento deste hospital”, afirmou o prefeito, destacando que a mobilização para a construção do Hospital Regional foi iniciada em 2013, para contemplar 16 municípios da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, que conta com uma população de 140 mil habitantes, podendo impactar até mais de 300 mil habitantes de regionais vizinhas. O Hospital Regional de Ivaiporã começou a atender em junho de 2020 dentro do esforço do governo do Estado de ampliar leitos para atendimento das vítimas da pandemia da Covid-19, tendo iniciado atendimento geral em maio de 2021.

Foto por TNOnline Hospital Regional de Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã destaca que vem negociando desde então com a Funeas e com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) a ampliação do atendimento e o início das cirurgias. “Não queremos brigar com ninguém, queremos que o hospital funcione. Nós temos hoje aqui em Ivaiporã apenas 300 cirurgias para atender em torno de 1,2 mil pessoas só na regional. Se estivesse funcionando essa fila estava zerada”, destacou Carlos Gil.

“Junto à Sesa nós não estamos tendo respaldo para que realmente o hospital funcione e não podemos deixar que isso se transforme em um elefante branco, por isso hoje essa cobrança pública respeitosa junto ao secretário de Saúde”, assinalou o prefeito.

Resposta da Sesa

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que tem investido no hospital de forma efetiva e que essa foi uma unidade que auxiliou o Estado no enfrentamento da pandemia. Ao mesmo tempo, a unidade tem passado por importante transformação assistencial e tem sido grande referência Regional. Em relação às cirurgias eletivas, a Sesa informa que foram licitados em maio 400 procedimentos para realização no hospital. O processo ainda não foi iniciado porque houve recurso no procedimento licitatório.

