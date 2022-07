Prefeito de Ivaiporã cita investimentos públicos no Dia do Agricultor

Da Redação

Durante a reunião do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável, realizada nesta quinta-feira, dia 28 de julho – Dia do Agricultor, o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, citou diversos investimentos públicos em prol do homem do campo e parabenizou pela contribuição dada ao desenvolvimento do município com o fortalecimento da economia.

O prefeito Carlos Gil, que também é produtor rural, avisou que serão feitos serviços de melhorias em 32 carreadores nos distritos do Jacutinga e Santa Bárbara para produtores rurais de leite, bicho da seda e hortifrutigranjeiros visando proporcionar melhor trafegabilidade e transporte de produção – assim como foram realizados nas estradas municipais rurais.

A obra do Parque de Exposições, que terá capacidade para 60 mil pessoas, foi mencionada pelo prefeito Carlos Gil, que citou exemplos de atrativos que haverá na 19ª Expovale – exposições, palestras, leilões, tecnologia e maquinário voltado ao pequeno, médio e ao grande produtor rural. “Também haverá espaço na Expovale para expor produtos da agricultura familiar. Afinal, o município valoriza a diversificação rural com o incentivo da diretora do Departamento de Agricultura, Estela Bagio Zanetti, porque o nosso objetivo é fortalecer a produção agrícola e aumentar a renda do pequeno produtor”, afirmou Carlos Gil.

Barracão

Em breve, os produtores do município poderão usufruir de um espaço enorme para comercializar a produção. Trata-se do Barracão da Agricultura Familiar, que se encontra em obras na Rodovia Celso Fumio Makita. “O produtor precisa participar deste processo de desenvolvimento do setor agrícola. É necessário acreditar! A Prefeitura dará apoio para que possa fazer curso ou treinamento. Além disso, é fundamental lutar pela criação da Cooperativa da Agricultura Familiar para agregar valor à produção”, sugeriu Carlos Gil.

Na próxima semana, a Prefeitura iniciará a obra da Feira Livre do Produtor no canteiro da Avenida Aparício Cardoso Bitencourt, onde serão instaladas 25 barracas da agricultura familiar. Serão comercializados pastéis, verduras e legumes, derivados do milho e do mel, panificados, embutidos, caldos e sopas, chips de mandioca, alimentos congelados, massas artesanais, doces e compotas, cafés e molhos especiais, caldo de cana, sucos, peixes, ovos e frango, granel e artesanatos.O prefeito Carlos Gil concluiu informando aos agricultores que a Prefeitura fará concurso público com mais de 200 vagas – inclusive para técnico do Departamento de Agricultura. No final da reunião, Estela Bagio Zanetti homenageou o agricultor entregando mudas de espécies frutíferas.

