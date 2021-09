Prefeito de Ivaiporã assina anteprojeto de casas; assista

Da Redação

O prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) de Ivaiporã assinou na manhã desta terça-feira (28), o anteprojeto de 14 casas populares, para o distrito de Jacutinga do programa Casa Fácil/Vida Nova – na modalidade desfavelamento do Governo do Estado através da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). Os imóveis serão repassados gratuitamente aos futuros proprietários.

De acordo com a chefe do escritório regional da Cohapar de Apucarana, Elisângela Costa de Araújo, o programa desfavelamento vem para atender regiões referenciadas no município para famílias que estão em área de risco.

“É um programa que vem em parceria com o município que faz a doação terreno. São unidades de 38 metros² e temos também moradias de 47 metros² que são adaptadas para aquelas famílias que tem pessoas com deficiências”, explicou Elisângela. A Prefeitura também fará a pavimentação das ruas com pedra irregular no novo conjunto habitacional.

Conforme o prefeito Luiz Carlos Gil (PSD), mais uma grande parceria com o Governo do Estado, através do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSDB). “Também vamos fazer o mesmo projeto no distrito de Alto Porã. Lá o terreno deve comportar entre 15 e 18 moradias. É um ótimo programa que retira às pessoas em situação de vulnerabilidade e que moram em más condições”.

Ainda segundo o prefeito, esse é o primeiro projeto de outros que virão. “Temos também o Condômino do Idoso, serão 40 casas que estamos finalizando a aquisição do terreno para poder disponibilizar, mas Ivaiporã já está comtemplada. E também estamos lutando para outras 200 casas do programa Casa Fácil. Tudo isso está no nosso radar, está sendo trabalhado pela equipe de engenharia da prefeitura. Uma das nossas grandes metas é acabar com o déficit habitacional que existe em Ivaiporã”, destacou Carlos Gil.

O coordenador do escritório regional da Cohapar, Mauricio Bueno agradeceu a recepção e parabenizou a gestão municipal pelos trabalhos que vem sendo realizado no município. “Este é apenas o começo de muitas obras entre a parceria Prefeitura de Ivaiporã, prefeito Gil e o governador Ratinho Junior”, completou.

A reunião contou ainda com a presença do vice-prefeito Marcelo Reis (PTB), do vereador Maurino Carniato (MDB), do diretor municipal de obras, Bruno Montoro, do engenheiro da Cohapar, Waldemar Sarnes Netto e do diretor municipal de Viação Ilson Gagliano, dentre outros.

