Prefeito de Ivaiporã apresenta projeto na Marcha a Brasília

prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD)

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), apresentou nesta terça-feira, em Brasília, o programa Cultivando Água Limpa para prefeitos e líderes políticos e ambientais do Brasil. O convite foi feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), organizadora da 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que foi aberta oficialmente nesta terça-feira e prossegue até esta quinta. O encontro reúne mais de 10 mil pessoas entre prefeitos e agentes políticos.

Durante a apresentação, realizada na Arena 2 do Centro Internacional de Convenções do Brasil, Carlos Gil deu uma palestra sobre o programa e exibiu os resultados obtidos em Ivaiporã, onde o município não sofre com racionamento de água, desde 2016, graças ao Cultivando Água Limpa.

Dentre os 5.568 municípios brasileiros, a analista técnica de Meio Ambiente da CNM, Jomary Maurícia Serra, disse que apenas dois prefeitos e um instituto foram convidados pela CNM para apresentar boas ações ambientais no painel do Meio Ambiente: Gestão Ambiental Municipal - um novo olhar sobre o meio ambiente. O prefeito Carlos Gil foi um destes convidados.

Além da palestra, Carlos Gil apresentou um vídeo institucional do programa Cultivando Água Limpa, produzido especialmente para a ocasião. Criado durante a 1ª gestão do prefeito, o programa foi transformado na Lei Municipal 2.596 de 26 de fevereiro de 2015, com o objetivo de recuperar e preservar as nascentes e matas ciliares das propriedades próximas à Bacia do Rio Pindaúva, manancial que abastece o município.

O programa foi vencedor do Prêmio Gestor Público do Paraná, em 2015, em reconhecimento à contribuição para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. Carlos Gil falou com orgulho sobre a oportunidade de divulgar Ivaiporã no Brasil.

“Divulgar as potencialidades de Ivaiporã é sempre um orgulho como prefeito, cidadão, empresário ou como produtor rural. A experiência me proporcionou uma oportunidade valiosa para destacar as realizações de Ivaiporã em relação à gestão ambiental e sustentabilidade – além de apresentar um exemplo de sucesso em meio a um cenário cada vez mais preocupante de escassez de água em muitas regiões do país”, declarou Carlos Gil.

O prefeito parabenizou a CNM pela organização do painel e agradeceu pela oportunidade de mostrar que Ivaiporã exercita boas práticas ambientais.

