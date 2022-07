Prefeito de Faxinal vai apresentar projeto na ONU; saiba mais

Da Redação

Prefeito de Faxinal, Ilson Alvaro Cantagallo (PSD), o Gallo

O prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, foi convidado pela integrante da Organização das Nações Unidas (ONU) e também presidente da Organização Mundial da Família (OMF), Denize Kusztra, para estar na sede da ONU em Nova York, no dia 13 de fevereiro de 2023. Denize e outros membros da ONU querem saber como funciona em Faxinal um projeto de grande alcance social desenvolvido pelo município, que vem tirando das ruas e da ociosidade grande número de crianças e adolescentes, com diversas ações de ressocialização e de preparação para o mercado de trabalho.

O convite foi feito agora após Gallo e outros prefeitos do Paraná e do Vale do Ivaí terem participado de uma missão técnica em Genebra, na Suíça, entre os dias 26 de junho e 4 de julho, patrocinada pela própria ONU e com apoio do governo do Estado.

Naquela ocasião, o prefeito de Faxinal fez um relato das ações desenvolvidas e dos resultados positivos obtidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social através do Centro de Convivência Municipal (Cecom), que tem na coordenação geral a primeira-dama Magda Ione de Macedo Cantagallo.

O Cecom atua em duas frentes de trabalho. Uma delas com o programa Mamãe Coruja, que acolhe meninas adolescentes que acabam tendo uma gravidez inesperada ou indesejada. Pelo programa elas recebem todo acompanhamento médico e psicológico quanto à situação que estão vivendo.

Este programa é complementado por outras ações envolvendo crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 12 anos. No Cecom, esse grupo, a maioria proveniente de famílias carentes, tem toda assistência possível, incluindo alimentação e o desenvolvimento de cinco oficinas de aprendizagem profissional. “Na verdade, são crianças carentes que a gente tira da rua e faz virar um cidadão decente no futuro”, afirma o prefeito.

PROJETO

Esse projeto foi implantado no primeiro mandado de Gallo, na gestão 2017/2020, incialmente com cerca de 90 menores. “Hoje, o Cecom atende cerca de 400 crianças e adolescentes, mas se Deus quiser - e ele quer - com certeza nós vamos chegar a 600 crianças”, assegura o prefeito, que planeja a ampliação do espaço físico com a construção de mais três salas de aula e de um anfiteatro.

“Eu vejo que, se todos os municípios do Brasil desenvolvessem um projeto como esse, a gente diminuiria muito a marginalidade e daria mais amparo a quem precisa, para quem necessita de verdade e pega amor no trabalho, na sua profissão”, comenta Gallo. Ele manifesta seu contentamento em ter recebido convite para apresentar este projeto social de Faxinal na ONU. Ele credita o resultado deste trabalho a toda equipe da Secretaria de Assistência Social e demais colaboradores.

Por, Edison Costa

