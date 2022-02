Prefeito de Faxinal realiza café da manhã para educadores

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira (4), o Prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagall, o Gallo, promoveu um café da manhã para todos educadores da rede municipal. O evento ocorreu nas dependências do CECOM, com a participação de todos os vereadores, secretários municipais.

Na oportunidade a Secretaria de Educação Eliane Tonin comemorou os índices do IDEB, os inúmeros investimentos nas escolas municipais e CMEIS. O prefeito Gallo anunciou o piso a categoria de 33.24℅ que apesar de ser uma diretriz Federal, necessita de organização financeira para a manutenção.

O prefeito agradeceu o apoio incondicional do deputado Federal Sérgio Souza e do Deputado estadual Alexandre Curi, destacando a escola em tempo integral no valor de mais de R$5 milhões com recursos Federal destinados pelo deputado Sérgio Souza.

Gallo agradeceu a todos educadores que estão cuidando das crianças. "É o futuro da nossa cidade e desejo um ano letivo de muitas bênçãos e conquistas", disse.