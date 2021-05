Prefeito de Faxinal pretende regionalizar hospital municipal

Continua após publicidade

O prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, encaminhou projeto de lei à Câmara de Vereadores que autoriza a Prefeitura a terceirizar o Hospital Municipal e, ao mesmo tempo, transformá-lo em Hospital Regional.

O projeto já passou em primeira votação na Câmara e volta ser apreciado em redação final na sessão da próxima segunda-feira.

O Hospital Municipal de Faxinal encontra-se já algum tempo fechado para reforma e ampliação, porém as obras de melhorias estão em fase de conclusão.

A intenção do prefeito é abrir licitação para que alguma empresa de saúde ou cooperativa médica assuma os serviços prestados pelo hospital. Ele também está negociando com prefeituras vizinhas de Mauá da Serra, Cruzmaltina, Borrazópolis, Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e Ortigueira para que possam participar deste projeto de regionalização do atendimento médico em Faxinal.

Esses municípios poderão contribuir com parte de suas AIHs (Autorização de Internação Hospitalar) para atender cirurgias eletivas, partos e outros procedimentos médicos que exigem internamento do paciente.

Para Gallo, “isso será muito importante não só para Faxinal, como para toda a região, uma vez que as pessoas não precisarão mais se deslocar para Apucarana em busca de atendimento médico”. Conforme o prefeito, economicamente isso também é muito bom, pois quem teria que percorrer 100 quilômetros em busca de um atendimento médico, vai andar menos da metade. Além disso, não vai dar tanta despesa para o município com combustível e manutenção de veículos.

CISVIR

Gallo também diz já ter um entendimento com o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), prefeito Hermes Wicthoff (PSD), de Mauá da Serra, para instalar um braço do Cisvir em Faxinal, no prédio da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que está em construção na entrada da cidade. Para tanto, Gallo diz estar conseguindo R$ 1 milhão do governo federal, por intermédio do deputado federal Sérgio Souza (MDB), para conclusão da obra, que está parada.

Desta maneira, conforme assinala, o Cisvir poderá atender Faxinal e municípios vizinhos com várias especialidades. “Faxinal será um grande centro de saúde com referência regional, onde o cidadão será atendido com menos custo para o município e com maior responsabilidade”, assegura.