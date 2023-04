Prefeito de Faxinal participa de reunião com Ratinho Junior

Da Redação

Ratinho Junior e Ylson Cantagallo

Nesta segunda-feira (24), o prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo, cumprindo agenda em Curitiba, participou de reunião com o Governador Carlos Massa Ratinho Junior. Na oportunidade, o prefeito falou das obras em andamento no município e convidou o governador para participar da inauguração de algumas obras, que estão previstas para serem entregues a população no mês de abril. Na pauta de reuniões o gestor visitou algumas secretarias de estado e conversou com lideranças para buscar atender as reivindicações do município.

Na Casa Civil, a reunião foi com o secretário da pasta, João Carlos Ortega, onde o prefeito apresentou algumas necessidades do município e solicitou recursos para mais obras de pavimentação. Gallo também visitou o diretor-geral da Secretaria das Cidades, Marcio Marcolino, o secretário do Planejamento do Estado do Paraná, Guto Silva e o deputado federal, Sergio Souza.

“É de suma importância estar em contato direto com as nossas lideranças para dar andamento em projetos importantíssimos para a nossa cidade. Hoje fomos bem recebidos pelo nosso governador Ratinho Júnior, pelo nosso deputado federal Sergio Souza e pelo secretário do Planejamento do Estado, Guto Silva. Também fomos recebidos pelo diretor-geral das Cidades, Marcio Marcolino e pelo secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. E como sempre, não voltamos de mãos vazias para Faxinal”, frisou prefeito Gallo.

Uma ótima notícia veio da secretaria estadual da Agricultura, onde foi confirmado que o município irá receber um caminhão com baú térmico que será usado para transportar a produção da agricultura familiar de Faxinal.

O gestor municipal entregou, ainda, um convite para que os mesmos estejam na cerimônia de inauguração da Capela Mortuária e Praça contendo campo sintético e academia ao ar livre que está programada para ocorrer no mês de abril.

