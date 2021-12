Da Redação

Prefeito de Faxinal deixa a presidência da Amuvi; vídeo

O prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, divulgou neste final de semana através das redes sociais, que está deixando a presidência da Amuvi – Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, que reúne 26 cidades da região. Em sua postagem, Gallo disse que tem o sentimento de dever cumprido, tendo conseguido viabilizar vários projetos para os municípios. Ao mesmo tempo, ele deseja muito sucesso ao prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), que vai assumir a presidência da associação a partir de janeiro.

continua após publicidade .

“Estou deixando a presidência da Amuvi com o sentimento de dever cumprido! Promovemos a união dos prefeitos e realizamos importantes ações para fortalecimento da nossa região!

Desejo ao prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, todo sucesso! E competência ele tem de sobra e vai fazer um belo trabalho com toda certeza! A todo o Vale do Ivaí meu abraço e gratidão”, disse Gallo.

continua após publicidade .

Em um vídeo institucional, o prefeito cita as muitas conquistas da Amuvi durante seu mandato. Entre elas, ele destaca a aquisição de uma extrusora de concreto, máquina de pintura viária, castramóvel, distribuição de 7,5 mil litros de álcool gel aos municípios durante o período da pandemia e promoveu junto à Universidade Federal do Paraná, campus de Jandaia do Sul, a fabricação de 3,7 mil máscaras para os profissionais de saúde do Vale do Ivaí.

Prefeito de Faxinal deixa a presidência da Amuvi; vídeo - Vídeo por: tnonline