Da Redação

Prefeito de Faxinal confirma show do cantor Luan Santana

O prefeito Ylson A. Cantagallo, o Gallo de Faxinal, confirmou na manhã desta segunda-feira (7), durante live para o repórter Wellyngton Jhonis, que o cantor Luan Santana vai cantar na inauguração do Lago Saracura no dia 12/3. O prefeito ainda anunciou um aumento de mais de 15% para o funcionalismo público.

Nesta manhã foi realizada uma reunião entre o prefeito e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Faxinal. "Recentemente anunciamos o aumento para os funcionários da educação, mas todos os outros funcionários também são merecedores. Por lei estávamos impedidos de repassar valores ao funcionalismo, mas agora, após negociação, vamos aplicar um aumento de 15,60% ao funcionalismo, valor que já será pago em março ou no máximo em abril. Aqui trabalhamos em parceria, com uma boa relação com o sindicato. Quando nossa gestão assumiu, nosso compromisso era arrumar a casa e valorizar os funcionários. A casa agora está em ordem e vamos valorizar nossos colaboradores", disse.

Durante entrevista, o prefeito confirmou que o Lago Saracura, que passa por uma revitalização, será inaugurado no mês que vem. Para comemorar o momento, o cantor Luan Santana estará presente. "O Lago Saracura está ficando mais bonito do que pensávamos, um local para receber famílias, turistas, pessoas que vão praticar suas atividades. Está confirmado, com contrato assinado, que o Cantor Luan Santana fará um show na inauguração do lago, no dia 12/3. Uma festa para mais de 20 mil pessoas", finaliza.