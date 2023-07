Prefeito de Faxinal avalia conquistas junto ao governo

O prefeito de Faxinal Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, recebeu na tarde desta quinta-feira (6) a visita do deputado e primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), o qual foi recepcionado no gabinete pelo prefeito, secretários, vereadores e servidores. O parlamentar, que cumpre agenda de visitas na região Vale do Ivaí, ouviu as demandas do município e aproveitou para visitar algumas obras que estão em andamento na cidade. Entre elas, a Praça Hermínio Cantagallo, que está praticamente finalizada e, também, acompanhou o recape asfáltico no município.

O prefeito observa que Curi é um importante aliado do município, sempre intervindo junto ao governo estadual para destinar benefícios para a cidade.

“Já ouvimos as demandas do prefeito e vamos estar encaminhando projetos e pedidos a partir de segunda-feira nas esferas do governo Ratinho Junior O prefeito Gallo tem uma vantagem, é amigo do governador, meu amigo e tem deputado federal amigo pessoal dele”, afirmou Curi, se referindo ao deputado federal Sérgio Souza (MDB). “Juntos, nós construímos uma família que trabalha em conjunto para defender o município de Faxinal. Tenho um apreço grande por essa cidade”, frisa o deputado.

O prefeito Gallo aproveitou para agradecer a visita do parlamentar, suas conquistas para Faxinal e também ao governador Ratinho Junior e equipe pela atenção especial dada à administração municipal. “Sou muito grato ao deputado Alexandre Curi, ao deputado Sérgio Souza e ao governador Ratinho Júnior. Nossa cidade mais um ano sendo beneficiada com recursos do governo do Estado, sendo muitas obras e ações executadas com apoio dos nossos representantes”, afirmou o prefeito de Faxinal.

