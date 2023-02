Prefeito de Cambira visita o deputado federal Beto Preto, em Brasília

Da Redação

Cumprindo agenda política em Brasília, o prefeito de Cambira, Emerson Toledo, visitou nesta terça-feira (14), os gabinetes dos deputados federais Beto Preto, Luísa Canziani e Sérgio Souza, onde em audiências pode passar as demandas do município, buscando assim mais recursos para a população de Cambira. Ele esteve ainda nos gabinetes dos três senadores, onde foi atendido pelos chefes de gabinete e assessores, levando também reivindicações do município.

“Além das demandas nós temos projetos já em andamento no Governo Federal, e estivemos com os Deputados que representam esses projetos, para vermos em que fase se encontram e podem então dar continuidade para viabilidade desses recursos”, ressaltou Toledo.

APMIF retoma cursos

Nesta segunda-feira (13), a Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Família de Cambira (APMIF) deu início aos cursos extracurriculares gratuitos de 2023.

A APMIF busca abrir novos caminhos para crianças e adolescentes talentosos através da educação, ao mesmo tempo em que promove o afastamento das drogas e da marginalidade, preparando-os para construir suas vidas pessoal, profissional e social de maneira responsável e produtiva.

