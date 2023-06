Prefeito de Cambira representa AMP em evento da ONU

Toledo e a primeira-dama ao lado do secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná Ricardo Barros

Siga o TNOnline no Google News

O prefeito Toledo de Cambira, no Vale do Ivaí, representou o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) Edimar Santos, na Cúpula Mundial da Família da ONU, que começou nesta quarta-feira, 14, em Balneário Camboriú, SC. A primeira-dama e secretária da Assistência Social de Cambira Vanessa Marques da Silva, esteve acompanhando Toledo.

O evento internacional está sendo realizado pela WFO - Organização Mundial da Família, em parceria com a UNITAR - Instituto de Pesquisa, que é um braço de treinamento dedicado ao sistema das Nações Unidas (ONU).

Toledo faz parte da diretoria executiva da AMP e esteve no ano passado na missão em Genebra, na Suíça.

Os participantes irão debater o tema “Investir nas famílias: Acelerar a década de ação e a implementação da Agenda 2030 para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ”, seguindo questões que envolvem famílias em todo o mundo.

São mais de 30 delegações reunidas de países como a Tunísia, Portugal, Líbano, Peru, Estados Unidos, Lituânia, Arábia Saudita, Croácia, China, Alemanha, Espanha, Grécia, Etiópia e Brasil.

Durante o evento, o UNITAR, a Organização Mundial da Família e o Instituto Development Partners, assinarão um protocolo de intenções objetivando a implementação da Universidade de Prefeitos no Brasil, através de um curso híbrido (presencial e online), em língua portuguesa, com duração de nove meses e certificação internacional, emitida pelo UNITAR, buscando a formação continuada dos gestores públicos, com o objetivo de acelerar o atingimento das metas.

O Evento também contou com a UNAPMIF - União Nacional das Associações de Proteção à Maternidade, à Infância e à família.

