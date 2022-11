Prefeito de Cambira participa de audiência em Curitiba

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Emerson Toledo estava acompanhado do diretor de Projetos, Luciano Andrade, durante a reunião da Seil

Cumprindo uma série de compromissos em Curitiba, capital do Paraná, ainda nesta semana, o prefeito de Cambira, Emerson Toledo, acompanhado do diretor de Projetos, Luciano Andrade, participou de audiência uma na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil). A secretaria é responsável por recursos na área de infraestrutura como recape asfáltico.

continua após publicidade .

“Estamos com um projeto em andamento para recape na Avenida Brasil, Avenida Paraná e Avenida Belo Horizonte. Esse foi um marco na nossa administração, uma gestão que marcou a história do município com o maior programa de recape asfáltico”, afirma o prefeito Toledo.

Durante a audiência realizada em Curitiba, também estavam presentes o diretor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil), Rafael Neves, e Márcio, assessor do deputado estadual Tiago Amaral, de Londrina.



Siga o TNOnline no Google News