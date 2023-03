Prefeito de Cambira participa das eleições da AMP em Curitiba

Da Redação

Nesta segunda feira (20), o prefeito de Cambira, Emerson Toledo esteve em Curitiba para participar da eleição da Associação dos Municípios do Paraná (AMP). A chapa única de consenso tinha para presidente o prefeito de Santa Cecília do Pavão; Edimar Santos, como vice-presidente o prefeito Sergio Onofre, de Arapongas; Marciano Vottri, prefeito de Vitorino, como 1º Secretário; o prefeito Emerson Toledo, de Cambira como 1° tesoureiro; e o prefeito Roberto Justus de Guaratuba, como Relações Institucionais.

“Eu me sinto pronto para assumir esse novo desafio e somar forças com esse time frente à AMP. Parabenizo o grande trabalho que o presidente Junior Weiller realizou frente à AMP, pois sempre foi um grande parceiro de Cambira, e também o prefeito Edimar Santos, que agora assume a Presidência. Acredito que essa gestão de 2 anos também será de grande valia para a Associação, pois Edimar também é um Prefeito Municipalista, e que conhece a realidade da entidade, e dos pequenos Munícipios, pois são estes que precisam de mais voz frente às autoridades”, afirmou o Toledo.

A eleição contou com várias autoridades, como o presidente Junior Weiller prefeito de Jesuítas, Edimar Santos, prefeito de Santa Cecília do Pavão, Rafael Greca, prefeito de Curitiba, o ex-governador Orlando Pessuti, Eduardo Pimentel, secretário da Secid e vice-prefeito de Curitiba, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, o prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, além de todos os prefeitos do Vale do Ivaí.

