Prefeito de Cambira obtém recursos junto ao Estado

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), esteve nesta terça-feira em Curitiba, acompanhado do diretor da Secretaria Municipal de Agricultura, Édipo Soares, da vereadora Márcia Viscardi e da diretora da Câmara, Lilian Hayashi, buscando recursos para a cidade.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Rompimento de adutora afeta abastecimento em Borrazópolis

Na Secretaria das Cidades, Toledo teve encontro com o secretário da Pasta, Eduardo Pimentel, juntamente com o deputado estadual Anibelli Neto (MDB), onde garantiu a liberação de recursos para aquisição de um ônibus escolar para o município.

continua após publicidade

E no gabinete do deputado Tiago Amaral (PSD) foi anunciado outro recurso, desta vez para a agricultura no valor de R$ 100 mil, que será destinado à aquisição de calcário para atendimento do pequeno agricultor. O recurso foi um pedido da vereadora Márcia Viscardi.

O prefeito Toledo ressalta a importância de sempre manter o diálogo com o Governo do Estado e as lideranças estaduais na busca de recursos. “Manter um diálogo constante sempre foi uma marca de nossa gestão. Com isso conquistamos diversos recursos em todas as áreas, trabalho este que sempre fiz desde o início da minha gestão e continuarei fazendo até o final do mandato”, disse o prefeito.

“Quero aqui agradecer ao secretário Eduardo Pimentel por atender nossas demandas, ao deputado Anibelli Neto por estar sempre ao nosso lado, sendo um grande parceiro de Cambira, e ao governador Ratinho Junior e toda sua equipe por sempre estarem de portas abertas para Cambira”, diz o prefeito.

Siga o TNOnline no Google News