Prefeito de Cambira e equipe participam do Educa Juntos 2022

Nos dias 15 e 16/02, o Prefeito Emerson Toledo de Cambira, a Secretária de Assistência Social Vanessa Marques, o Secretário de Educação Felipe Zani, a Coordenadora de Ensino fundamental Cristina Zaparoli, e a Coordenadora Elisângela Nochi, participaram do Seminário de Cooperação Pedagógica e formação do SERP que foi realizado em Curitiba no Teatro Guaíra.

O seminário foi promovido pelo Governo do Estado e tem como objetivo apresentar programas para a melhoria da educação básica, além disso capacitar os gestores para a volta presencial dos alunos.

Durante o evento, foram apresentados tanto as ações desenvolvidas pela Rede Estadual de Ensino do Paraná em apoio às redes municipais de ensino do estado, quanto aquelas que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2022.

Estiveram presentes também, o chefe do Núcleo Regional de Ensino, Vladimir Barbosa da Silva, a Assistente Técnica, Patrícia Marchi, e as responsáveis pela Educação Infantil do NRE de Apucarana, Neucely Ribeiro e Elaine Mattos.