Prefeito de Borrazópolis testa positivo para Covid-19

O prefeito de Borrazópolis, Dalton Moreira (PDT), 50 anos, confirmou que testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira (22).

Conforme o prefeito, ele estava assintomático e fez o teste por precaução. "Minha filha apresentou alguns sintomas, então todos meus familiares realizaram o teste, minha esposa, meu filho e minha mãe testaram negativo, já eu, positivei, o resultado do teste da minha filha ainda não saiu", explicou o prefeito.

Ainda de acordo com Dalton, seu quadro de saúde é estável e segue em isolamento na casa dele. "Desde terça-feira (20), eu venho seguindo todos os protocolos, o médico Vagner Tavare já repassou medicamos para o tratamento e estou bem. Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho que estou recebendo nas redes sociais, em meu celular, agradeço a preocupação".

O prefeito já recebeu as duas doses da vacina, pois tem hipertensão. Dalton acredita que por estar imunizado não teve sintamos graves da doença. "Acredito que se não fosse a vacina meu quadro de saúde poderia ter se agravado. Essa doença não é brincadeira, precisamos ficar atentos e confinar que o Governos vai mandar as vacinas para imunizar toda a população", finaliza.

No boletim da Covid-19, divulgado pela saúde do município no último dia 20, Borrazópolis somava 911 casos positivos da Covid, sendo que 867 pessoas já estão recuperadas e 27 morreram.