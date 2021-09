Da Redação

Prefeito de Borrazópolis e Beto Preto falam sobre pandemia

O prefeito de Borrazópolis Dalton Moreira recebeu no município na manhã deste sábado (25), o Secretário de Estado da Saúde Beto Preto. Durante o encontro, os dois conversaram sobre a pandemia.

"Beto Preto esteve aqui para trazer o apoio da Secretaria de Saúde nesse momento em que temos um surto de COVID19 e também para reforçar que as medidas e ações desenvolvidas pelo município foram as certas", disse Dalton Moreira.

O avanço de casos de covid-19 em Borrazópolis levou o prefeito a endurecer as medidas de contenção do vírus. Em decreto publicado na segunda-feira (20), o município antecipou o toque de recolher em vigência das 23 horas para as 20 horas, sendo válido até as 6 horas.

"Neste momento não tomar outras medidas,. vamos prosseguir assim até dia 30, quando faremos nova avaliação", destaca o prefeito.

Atualmente Borrazópolis soma 1.296 diagnósticos positivos da doença, sendo que 1.034 pessoas estão curadas e 34 morreram.

