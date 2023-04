Prefeito de Borrazópolis destaca investimentos na Saúde

Da Redação

Prefeito de Borrazópolis Dalton Moreira (PDT)

O prefeito de Borrazópolis Dalton Moreira (PDT) é o entrevistado da semana da série “De Olho na Cidade”. Ele já foi vereador na legislatura de 1997 a 2000 e está em seu primeiro mandato como prefeito do município. O prefeito destaca os investimentos na Saúde da cidade como o “carro chefe” do mandato até aqui. Além disso, Moreira afirma que com um “choque de gestão”, conseguiu colocar a casa em ordem, gerando economia e dessa forma, fazendo importantes investimentos, já nos primeiros dois anos de mandato. (Veja vídeo abaixo).

“Iniciamos nosso mandato em 2021, com todas as dificuldades impostas pela pandemia. Por essa razão, tive como prioridade reestruturar a Saúde do município. Nestes pouco mais de dois anos, fizemos um grande investimento, no ano passado, fechamos com 33.32% de investimentos na Saúde, muito acima dos 15% obrigatórios. Este é o maior investimento no setor em termos percentuais do Vale do Ivaí”, observou.

Ele destaca a reabertura do hospital municipal, a compra de ambulâncias e o reestabelecimento de recursos para consultas e exames.

“Hoje temos o hospital funcionando, temos 06 ambulâncias, recursos para atenção básica todos em andamento, compramos veículos para que nossos profissionais pudessem atender nas casas, temos hoje todos os medicamentos recomendados pela lista obrigatória do SUS e estamos com as consultas eletivas e exames em dia”, afirmou o prefeito.

Outra área que Moreira destaca como estratégica para o município de Borrazópolis é a estrutura do campo, onde foram realizados investimentos importantes para o desenvolvimento da agricultura local.

“Compramos uma máquina escavadeira hidráulica para manutenção no campo, colocamos o maquinário que estava deteriorado para funcionar e com isso, conseguimos recuperar mais de 300 KM² de estradas no município, sem contar os carreadores de propriedades menores que foram atendidos através do programa Porteira Adentro”, informou.

O prefeito revela que os investimentos futuros para a cidade estão focados em habitação e pavimentação asfáltica.

“Nossos investimentos futuros estão focados na construção de casas populares e asfalto. Nós já temos 03 recursos liberados do governo estadual para asfaltamento, que somados chegam a mais de R$ 13 milhões. Além disso, estamos adquirindo terrenos para construção de casas populares. Nosso objetivo é encerrar este mandato com pelo menos 250 casas entregues à população”, declarou Moreira.

Economia vai devagar

O prefeito de Borrazópolis também fez uma breve avaliação sobre os primeiros 100 dias do governo federal, com o presidente Lula. Dalton Moreira revela que começou o ano pessimista em relação à economia, mas tem esperanças de que a situação se reverta a partir do segundo semestre.

“Começamos o ano um pouco pessimistas em relação a queda da arrecadação do FPM, que não está se recuperando. Entendemos que a economia não está boa, o governo está muito devagar para fazer com que a economia se aqueça. Então, temos um lado pessimista nesse começo de mandato, mas acredito que faz parte da troca de governo e tudo deverá ser superado a partir deste segundo semestre”, avaliou.

Assista:

