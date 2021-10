Da Redação

Prefeito de Borrazópolis anuncia ‘barreiras sanitárias’

O prefeito de Borrazópolis Dalton Moreira, anunciou nesta sexta-feira (08), medidas para conter aglomerações e fazer com que a comunidade mantenha o distanciamento social, durante o "Feriado da Padroeira", que fica prolongado.

De acordo com ele, a preocupação é por conta da terceira onda da Covid-19 que atingiu o município, logo após o feriado do "Dia dos Pais". A cidade chegou a quase 300 casos ativos de covid.

Entre as medidas anunciadas, a principal delas é a instalação de Barreiras Sanitárias nas entradas da cidade, inclusive, com a possibilidade de barrar pessoas após aferição da temperatura, se elas não estiverem vacinadas ou se não houver uma justificativa, que realmente indique a necessidade de visitar o município.

"Nós também nos adiantamentos em relação aos alunos das escolas municipais. No dia 07 de outubro, os funcionários, na distribuição dos materiais das aulas remotas, aproveitaram para entregar um kit com doces e outros produtos para cada aluno, como homenagem pelo seu dia", disse o prefeito, em entrevista ao Blog do Berimbau.

Além das barreiras sanitárias, também haverá fiscalização da vigilância para assegurar o distanciamento no comércio e proibição de eventos ligados ao Dia das Crianças, que promovam aglomeração.

Com informações Blog do Berimbau.