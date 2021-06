Prefeito de Bom Sucesso e vice de Rio Bom estão com covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Dois políticos do Vale do Ivaí testaram positivo para a covid-19. Em Bom Sucesso o prefeito Raimundo Severiano, mais conhecido como Raimundinho testou positivo para a doença. O prefeito segue isolado e está com a saúde estável sem maiores complicações.

Em Rio Bom quem foi infectado com o novo coronavírus foi o vice-prefeito Anízio Marcelino, além dele mais três outros servidores públicos também estão contaminados. A prefeitura de Rio Bom passou por uma desinfecção.