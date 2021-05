Prefeito da região cumpre agenda por recursos em Brasília

Continua após publicidade

O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda (PSD) retoma os trabalhos em seu gabinete, depois de extensa agenda política em Brasília. Semana passada, Takeda se encontrou com o Presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades do executivo e do Congresso Nacional.

O prefeito considerou as reuniões positivas para o município. "Tenho certeza que vamos colher grandes frutos das conversações", explica. O prefeito comenta o apoio de deputados da região para que esses encontros se tornem possíveis e produtivos. "Estivemos no FNDE com a deputada Luíza Canziani e solicitamos ume escola para o Núcleo Manoel Olegário de Proença que é um dos maiores bairros da cidade e temos cerca de 300 alunos", pontua.

Ele ressalta que no local a gestão já construiu uma quadra com complexo esportivo. "Então no mesmo local podemos agrupar os equipamentos que já dispomos com a possibilidade da nova escola", diz. O investimento chega perto dos R$ 3 milhões. Takeda cita conversa com o deputado Pedro Lupion, com quem tratou de assuntos para a área da Saúde em Marilândia.

"O deputado foi muito solícito em buscar intermediar recursos para aplicarmos no setor", enfatiza. Como Marilândia tem a maior parte da economia voltada para a agricultura, a comitiva do prefeito também buscou recursos para atender a essas necessidades. "Precisamos renovar nossa frota agrícola para melhor atender o nosso agricultor e manter as condições adequadas para o escoamento de toda safra do município", cita.

Aquiles Takeda também esteve com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. "Conversamos sobre a possibilidade de programas voltados para as crianças em nosso município, assim como também para os adolescentes e idosos", diz. O prefeito de Marilândia também aproveitou para avançar nas conversas em Brasília e esteve com os ministros Paulo Guedes, da Economia e da Saúde Marcelo Quiroga. "Pudemos conversar sobre o sistema dos consórcios de Saúde do Paraná e das metodologias que aplicamos nas regiões", explica.

O prefeito estava com o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) Edimar dos Santos quando se encontrou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro. "Trocamos ideias e informações sobre recursos que o município pleiteia e de que forma esse trabalho e os nossos projetos podem ser convertidos em obras para a nossa população”, conclui.

