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Prefeito confirma visita de Ratinho Junior a Jardim Alegre para ordem de serviço da ponte sobre o Rio Ivaí

Governador cumpre agenda em Jardim Alegre na sexta (15) para assinar ordem de serviço da ponte do Rio Ivaí obra histórica para o Vale do Ivaí.

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 13:28:09 Editado em 13.05.2026, 13:33:35
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Prefeito confirma visita de Ratinho Junior a Jardim Alegre para ordem de serviço da ponte sobre o Rio Ivaí
Autor Prefeito Moises Santos confirmou a visita de Ratinho Junior para assinatura da ordem de serviço - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) estará em Jardim Alegre nesta sexta-feira (15), às 16 horas, para assinar a ordem de serviço da construção da ponte sobre o Rio Ivaí, obra aguardada há décadas e considerada uma das mais importantes para a infraestrutura do Vale do Ivaí. A solenidade será realizada no Garden Eventos, em Jardim Alegre, devido à previsão de chuva, que deve dificultar o acesso ao local onde a ponte será construída.

A confirmação foi feita pelo prefeito Moises Santos (PSD), que na semana passada assinou o contrato com a Itaúba Incorporações e Construções, vencedora da licitação e responsável pela execução da obra.

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Com investimento de R$ 27,8 milhões, a ponte terá 242 metros de extensão e deve começar a ser construída em junho. O prazo previsto para entrega é de aproximadamente um ano a um ano e meio.

Segundo Moisés, a conquista é resultado de um esforço coletivo que envolveu administrações municipais ao longo dos anos. Prefeitos de gestões anteriores de Jardim Alegre, Grandes Rios, Ivaiporã e Rio Branco do Ivaí participaram da elaboração inicial do projeto, enquanto a atual administração trabalhou para garantir licenças ambientais, liberações técnicas e a viabilização burocrática necessária para tirar a obra do papel.

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O prefeito também destacou a parceria com o prefeito de Grandes Rios, William José Silva, além do apoio das câmaras municipais e da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), que atuaram de forma conjunta para fortalecer o pedido junto ao Governo do Paraná.

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“Foi uma sequência de trabalho. Lá atrás, outros prefeitos sonharam e ajudaram no projeto. Agora coube a nós correr atrás das licenças e garantir que esse sonho se transformasse em realidade”, afirmou.

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Moisés ressaltou ainda que a união política regional foi decisiva para consolidar a obra, somando esforços de diferentes lideranças municipais e estaduais em torno de uma demanda histórica para melhorar a ligação entre Jardim Alegre e Grandes Rios.

Além do impacto na mobilidade, a ponte deve fortalecer o desenvolvimento econômico, facilitar o transporte de moradores, produtores rurais e estudantes, além de ampliar a integração entre municípios da região.

Além do governador Ratinho Junior, já confirmaram presença os deputados federais Sandro Alex (PSD) e Beto Preto (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), os deputados estaduais Tercílio Turini (MDB) e Do Carmo (PODE).

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Grandes Rios infraestrutura Paraná Jardim Alegre ponte sobre o Rio Ivaí RATINHO JUNIOR Vale do Ivai
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