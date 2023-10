Prefeito Carlos Gil visita obras da Delegacia Cidadã de Ivaiporã

O prefeito licenciado Luiz Carlos Gil (PSD), acompanhado do delegado Erlon Ribeiro da Silva visitaram na quinta-feira (26), as obras da futura Delegacia Cidadã de Ivaiporã. Além disso, o prefeito realizou a entrega simbólica de uma nova viatura para a 54ª Delegacia Regional de Polícia (54ª DRP).

A Delegacia Cidadã de Ivaiporã recebe investimentos do Governo do Estado, num montante de R$ 7,5 milhões. O imóvel está sendo erguido em um terreno doado pela prefeitura na Av. Ladislao Gil Fernandez e terá dois pavimentos, a área de construção é de 1.400 metros quadrados. A conclusão da obra está prevista para o início do segundo semestre de 2024.

Segundo Carlos Gil, a Delegacia Cidadã de Ivaiporã visa aprimorar o atendimento à população, proporcionando instalações modernas e funcionais para a Polícia Civil e, consequentemente, uma melhoria nos serviços de segurança pública oferecidos à comunidade.

“Está sendo construída em local privilegiado, pensando em segurança, pois nós temos a sede da 6ª CIPM aqui na avenida, e em frente ao Fórum. Lembrando, que é uma delegacia da Comarca e vai atender também a população dos municípios vizinhos (Jardim Alegre, Lidianópolis, Ariranha do Ivaí). Ficou muito bom para todo mundo”, enfatizou Carlos Gil.

Carlos Gil também falou da possibilidade da criação da Subdivisão da Polícia Civil, quando a edificação estiver concluída. “Hoje onde a delegacia se encontra ou como estava antes não tinha nem como reivindicar por falta de espaço físico. Aqui sim, a hora que a obra estiver adiantada, vamos começar com as tratativas com Silvio Rockembach (delegado-geral da Polícia Civil do Paraná)”.

O delegado Erlon ressaltou a importância da Delegacia Cidadã como uma vitória significativa para o fortalecimento das forças de segurança no município. “A gente está avançando e essa Delegacia Cidadã vem para concretizar esse compromisso com o fortalecimento das forças de segurança no município”.

Além da visita às obras da Delegacia Cidadã, o prefeito também entregou uma nova viatura à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Diversas autoridades estiveram presentes, incluindo a comandante do 1º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, a major Giovana Angeli Messias, o subcomandante da 6ª CIPM capitão Marcos Kenzo Kato Yamamura, o chefe da unidade da Polícia Científica Leonardo Jedneralski, o presidente do Conseg Jair Burato, o presidente do legislativo municipal Edivaldo Aparecido Montanheri, os vereadores, Emerson Bertotti, Jaffer Guilherme Saganski, José Maurino Carniato, Gertrudes Bernardy e Sandra Mara da Silva, secretários municipais e outras autoridades.

