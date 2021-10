Da Redação

Prefeito Carlos Gil recebe comandante da PM de Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, recebeu o major Robson Falk Vieira, que assumiu o comando da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ivaiporã em substituição ao major Élio Boing, que foi transferido para o 5º Batalhão de Polícia Militar de Londrina. Entre março e outubro, a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar foi comandada interinamente pelo 1º tenente Vinícius Castro.

O major Robson Vieira, que não conhecia Ivaiporã, afirmou que ficou surpreso com a infraestrutura da cidade. Por outro lado, reconheceu que é necessário mais efetivo e viaturas para fazer policiamento em 14 municípios da região. “Precisamos de apoio para fazer escola de formação e manter os policiais militares na 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ivaiporã, porque em alguns municípios não há policiamento 24 horas”, explicou o comandante.

O prefeito Carlos Gil assegurou que na 1ª gestão – 2013/2016 manteve parcerias com a Polícia Militar por considerar que uma boa administração se faz com boa segurança pública. “É uma satisfação receber o major Robson Vieira, desejar um bom trabalho em Ivaiporã, saber que gostou do município e reforçar a parceria entre poder público e as forças de segurança”, declarou Carlos Gil.

Durante a reunião o prefeito Carlos Gil citou a necessidade de melhorias no trânsito, mencionou a dedicação do major Élio Boing e do 1º tenente Vinícius Castro, por manter os índices de segurança em bons níveis, e informou que se empenhará para aumentar o efetivo policial e o número de viaturas.

“Recentemente, falei com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e com o deputado estadual Ademar Traiano sobre a transformação da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar em Batalhão da Polícia Militar, o que depende de estudos e recursos do Governo do Estado. Com a mudança a região seria beneficiada com o aumento de 160 policiais para 250 militares e mais viaturas. Por isso, vamos continuar trabalhando para melhorar a segurança pública”, informou Carlos Gil.

Participaram da reunião o vice-prefeito Marcelo Reis, diretora de Administração, Cláudia Rech, e o 2º tenente Daniel Augusto Ferreira Luiz.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Ivaiporã - Lúcia Lima