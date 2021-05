Prefeito Carlos Gil fala de licença com diretores

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, se reuniu com os diretores dos departamentos municipais, no salão nobre, onde anunciou a licença (não remunerada) por 35 dias e a posse interina do vice-prefeito Marcelo Reis, que será na Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira, dia 31 de maio, às 11h00.

Cumprindo mais uma proposta do plano de governo Carlos Gil lembrou que Ivaiporã tem 2 prefeitos e Marcelo Reis assumirá o cargo sempre que necessário devido à capacidade técnica-administrativa. Carlos Gil explicou que há uma série de compromissos pessoais não cumpridos que se acumularam entre o período eleitoral/2020 e maio/2021.

“Completamos 141 dias de trabalho de 1.460 dias de gestão. Se engana quem acredita que 4 anos significa muito tempo. Vai passar assustadoramente rápido! Por isso, é fundamental estabelecer cronograma de trabalho para cumprir as propostas do plano de governo em benefício da população”, afirmou Carlos Gil.

O prefeito informou que se reunirá 2 vezes por semana com os diretores dos departamentos municipais, após retornar da licença, para analisar o que foi executado e conferir as metas estabelecidas para os 6 meses seguintes.

“O objetivo é concluir o mandato em 2024 com a cidade mais organizada, políticas públicas justas e com mais saúde, educação, esporte e população empregada”, comentou Carlos Gil.

Durante a reunião o prefeito falou sobre o 60º aniversário de Ivaiporã, implantação do Centro Cultural e acerca dos projetos de obras que estão em andamento, tais como Parque Exposições, Ambulatório Médico de Especialidades, Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue, inauguração da Escola Municipal do Campo Alto Porã e a construção da Escola Municipal para 420 alunos, que se chamará professor Roberto Gallo, falecido aos 74 em fevereiro de 2019. Roberto Gallo era pai do vice-prefeito Marcelo Reis.