Prefeito Carlos Gil celebra 62 anos de Ivaiporã enfatizando obras

Ivaiporã comemorou com entusiasmo e orgulho os 62 anos de história, e as celebrações foram marcadas por uma série de realizações destacadas pelo prefeito Carlos Gil e pelo vice-prefeito Marcelo Reis, que subiram ao palco da arena do Parque de Exposições perante uma multidão para enfatizar o progresso do município, ressaltando as diversas obras que vêm transformando a vida da população.

Um dos marcos mencionados foi o impressionante Parque de Exposições, inaugurado dia 14 de novembro, que se tornou um espaço multifuncional para eventos agrícolas, industriais, comerciais, culturais e esportivos.

O prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis subiram ao palco e reconheceram o empenho daqueles que não mediram esforços para ver construído o Parque de Exposições e retomada a 19ª Expovale – Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã, que não era realizada há 12 anos. Desde as equipes das Secretarias Municipais, Câmara de Vereadores, empreiteiras e 250 funcionários que trabalharam nas obras.

“Os 62 anos de Ivaiporã não são comemorados apenas com festas. Em 30 dias, inauguramos 12 obras, que beneficiam a Assistência Social, Saúde e a Educação, por exemplo – além de anunciarmos R$34 milhões de investimentos em obras em 17 bairros e nos 3 distritos”, informou o prefeito Carlos Gil, citando a diversificada programação da 19ª Expovale e a disponibilidade de 25 terrenos nos Parques Industriais I e II à disposição dos empresários de Ivaiporã e da região para investir e gerar empregos

Em seguida, as autoridades e a população cantaram parabéns para Ivaiporã em uníssono com a arena lotada à espera do show com a dupla César Menotti & Fabiano.

A celebração do aniversário da cidade não apenas resgata a história, mas projeta um futuro promissor, impulsionado pelo comprometimento da administração municipal.

