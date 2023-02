Prefeito Carlos Gil busca soluções inovadoras para Ivaiporã

Da Redação

Com a Incubadora Tecnológica em construção na PR-466 o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e o diretor do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio, Tecnologia e Inovação da Prefeitura, Alex Fonseca, foram conhecer as principais soluções inovadoras do Parque Tecnológico São José dos Campos, em São Paulo, nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro.

Carlos Gil e Alex Fonseca estavam acompanhados da vereadora Gertrudes Bernardy e do presidente do Comitê de Cidades Inteligentes da Associação Brasileira de Internet das Coisas (Abinc), Aleksandro Montanha, que é diretor executivo da Allk - All Knowledges Company de Maringá e assinou Termo de Cooperação com o Parque Tecnológico.

Objetivo da visita técnica foi adquirir informações para serem aplicadas na implantação da Incubadora Tecnológica de Ivaiporã, visando desenvolver a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo no município.

Recepção

Carlos Gil, Alex Fonseca, Gertrudes Bernardy e Aleksandro Montanha foram recepcionados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Alberto Marques Mano Filho, explicando que São José dos Campos é a 1ª Cidade Inteligente do Brasil inteligente, resiliente e sustentável, e pelo coordenador de Novos Negócios, Amaury Acatauassú, com a exibição de um vídeo institucional do Parque Tecnológico, que foi criado pela Prefeitura de São José dos Campos e pelo Governo do Estado de São Paulo.

Amaury Acatauassú agradeceu pela visita desejando que o Parque Tecnológico possa contribuir com as iniciativas de empreendedorismo, inovação e Cidade Inteligente de Ivaiporã.

O Parque Tecnológico tem 57 mil m² de área construída num terreno de 188 mil m². É considerado um dos maiores e mais avançados do Brasil no desenvolvimento de negócios relacionados aos setores aeroespacial, automotivo, energético, saúde, têxtil, tecnologia da informação, comunicação e transporte.

Soluções inovadoras

Em seguida, Carlos Gil, Alex Fonseca, Gertrudes Bernardy e Aleksandro Montanha visitaram o Nexus – hub de inovação, onde as famosas startups colocam em prática ideias inovadoras. Conheceram a Nick Saúde, que oferece soluções digitais para o atendimento e gestão em saúde. Visitaram o Centro de Segurança e Inteligência, que utiliza mais 1.000 câmeras com reconhecimento facial, rastreamento de pessoas, objetos e veículos contribuindo na elucidação de crimes. E estiveram na Geopixel Inteligência Municipal, onde são disponibilizadas soluções inteligentes para prefeituras, como, por exemplo, dados geográficos, cartográficos e tabulares, imagens, fotografias de campo, plantas e documentos.

“Passamos o dia conhecendo o que há de mais tecnológico. A nossa a finalidade é viabilizar uma parceria com o Parque Tecnológico, implantar a Incubadora Tecnológica, atrair mais investimentos e tornar Ivaiporã uma cidade com soluções inovadoras”, afirmou Carlos Gil.

O Nexus, Nick Saúde, Centro de Segurança e Inteligência e a Geopixel Inteligência Municipal despertaram um grande interesse pela variedade de soluções voltadas ao poder público, empresas e a cidades.

Segundo Alex Fonseca conhecer o Parque Tecnológico foi um passo muito importante para estimular empresas e startups a colocar em prática projetos no município. “A tecnologia é o futuro. Neste aspecto, a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis tem visão empreendedora e trabalha para tornar Ivaiporã uma Cidade Inteligente”, declarou Alex Fonseca.

Fonte: Assessoria de Imprensa

