Prefeito Carlos Gil apresenta projeto da Praça do Alto Porã

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), apresentou recentemente para a comunidade do Alto Porã, o projeto de revitalização da praça. A revitalização atende indicação do vereador José Aparecido Peres (Zé do Bar), que faleceu em março e também é uma antiga reivindicação dos moradores do distrito.

Em 2018, os moradores divulgaram um vídeo solicitando a obra. Mas não foram atendidos pela administração municipal.

“Foi a 1ª emenda do ano liberada pelo deputado federal Sérgio Souza a pedido do falecido vereador José Aparecido Peres. O deputado me informou que foram liberados R$ 300 mil para executar a obra da Praça do Alto Porã. E vai ficar linda”, contou Carlos Gil.

A obra incluirá pergolado, bancos, lixeiras, implantação de ponto de ônibus, paver e grama. “Talvez, o projeto permitirá alongar a Praça do Alto Porã, onde as crianças poderão brincar e os idosos passear com os familiares”, detalhou o prefeito Carlos Gil.

O projeto foi apresentado na presença do vice-prefeito Marcelo Reis, diretores dos Departamentos de Obras, Agricultura e Viação, Bruno Montoro, Estela Guisi Bagio Zanetti e Ilson Gagliano, secretária municipal de Educação, Roseli de Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, vereadores Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, morador Josival Santana de Góes e de algumas crianças que se mostraram muito interessadas na obra. Inclusive, tiraram dúvidas com o prefeito Carlos Gil.