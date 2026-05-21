Prefeito Carlos Gil acompanha obras e entrega pavimentação no Sabugueiro

A Prefeitura de Ivaiporã realizou nesta quinta-feira (21) visitas técnicas a obras e espaços públicos do município. A agenda terminou com a entrega oficial da pavimentação com pedras irregulares na comunidade do Sabugueiro.

A comitiva iniciou as visitas nas obras de pavimentação asfáltica do Jardim Belo Horizonte I e II. Segundo o prefeito Carlos Gil, os investimentos integram um amplo programa de melhorias urbanas executado em diversos bairros. (fotos abaixo)

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“Estamos finalizando uma obra que durou em torno de 18 meses em diversos bairros de Ivaiporã. Ela contempla o Belo Horizonte I, Belo Horizonte II, Jardim Ouro Preto, Vila João XXIII, Jardim Imperial, Brasília, além da Rua da Aquidauana, o Sapecadão e entorno do Estádio Manuel Fernandes Silva”, afirmou. Carlos Gil informou que o investimento total chega a R$ 8.2 mi, contemplando 204 quadras e cerca de 9,5 quilômetros de vias urbanas.

O deputado federal Sérgio Souza também participou da agenda e destacou a parceria com o município. “Temos ações no interior com asfalto, recuperação de estradas, máquinas e implementos agrícolas. Na cidade, há recursos para educação, saúde e infraestrutura urbana”, declarou.

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Outro local visitado foi a obra de revitalização do Lago das Flores, voltada ao fortalecimento do turismo religioso. Segundo a vice-prefeita Gertrudes Bernardy, o investimento é de aproximadamente R$ 2,3 milhões e inclui portal, paisagismo e áreas de convivência. “São investimentos que fortalecem o turismo religioso, criam espaços de convivência e ajudam a valorizar ainda mais Ivaiporã”, destacou Gertrudes.

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A comitiva também visitou o novo espaço do CREAS e Conselho Tutelar, voltado ao atendimento social e proteção de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade.

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As autoridades também acompanharam as obras do futuro CMEI da Vila Santa Maria. A unidade terá quatro salas de aula, playground interno, cozinha, refeitório e estrutura administrativa.

Segundo o prefeito, a Prefeitura já prevê ampliação com mais quatro salas, dobrando a capacidade de atendimento. “Estamos fazendo uma estrutura preparada para atender cerca de 100 crianças. É uma obra moderna e pensada para oferecer mais conforto e segurança”, afirmou. O investimento inicial é de aproximadamente R$ 1,4 milhão, com previsão de mais R$ 600 mil na próxima etapa. O novo CMEI substituirá o atendimento atualmente realizado pela creche da LBV, que atende cerca de 70 crianças.

A agenda foi encerrada no Sabugueiro com a entrega da pavimentação em pedras irregulares. A obra melhora o acesso às propriedades, a mobilidade e as condições de tráfego da comunidade. O prefeito Carlos Gil agradeceu ao deputado federal Sergio Souza pela parceria e pelos recursos destinados ao município, destacando os investimentos realizados tanto na cidade quanto na área rural.

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“Quando levamos infraestrutura para as comunidades rurais, fortalecemos a economia local e damos mais dignidade para as famílias. Quero agradecer ao deputado Sérgio Souza pela parceria com Ivaiporã e pelos recursos que têm ajudado tanto na cidade como no campo”, afirmou Carlos Gil.

O deputado Sérgio Souza afirmou que continuará trabalhando para garantir novos recursos para Ivaiporã. “Nosso compromisso é continuar ajudando o município com investimentos que tragam resultados para a população”, declarou.

Durante a visita, Carlos Gil também anunciou cerca de R$ 300 mil em investimentos para reformas e melhorias na Sorip (Sociedade Rural Ipiranga), localizada no Sabugueiro.

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1 de 7 TN Online/Ivan Maldonado Foto: Refeitório do IFPR Campus Ivaiporã inaugurado nesta quinta-feira na PR-466 Autor: TN Online/Ivan Maldonado

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