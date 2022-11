Prefeito autoriza funcionamento do Hospital Municipal de Borrazópolis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito de Borrazópolis, Dalton Moreira, autorizou o funcionamento do Hospital Municipal. O projeto foi iniciado em 2020 com investimentos de R$ 2,1 milhões, entre obras e aquisição de mobiliário e equipamentos. Os atendimentos começaram nesta quarta-feira (9), às 19 horas.

continua após publicidade .

A unidade de saúde conta com 29 leitos e 29 profissionais, além de 4 médicos e 4 enfermeiras para o atendimento de urgência e emergência. Segundo o prefeito, outros quatro leitos serão instalados no hospital. O objetivo é ampliar a capacidade da unidade futuramente.

- LEIA MAIS: Paraná receberá 53,6 mil doses pediátricas contra Covid-19

continua após publicidade .

O hospital é o lugar basilar para o primeiro atendimento de pronto socorro, urgência, emergência. Seja de um simples tombo, ou até um infarto. É muito importante para a população de Borrazópolis" - Dalton Moreira, prefeito, - Dalton Moreira, prefeito,

fonte: Divulgação Prefeito Dalton Moreira e o vice-prefeito Marcelo Pires Rodrigues, o Marcelão

continua após publicidade .

REFORMA

A reforma do hospital foi licitada e iniciada em 2020, antes do início da pandemia da Covid-19. Paralisado pela empreiteira vencedora da licitação, o projeto foi retomado após a prefeitura rescindir o contrato e chamar a segunda colocada no certame, que deu continuidade à obra.

Além dos R$ 800 mil iniciais para custeio da obra, uma licitação complementar – de R$ 380 mil – precisou ser realizada para finalizar o projeto. Mobiliário e equipamentos foram adquiridos em um terceiro processo, de R$ 980 mil de investimentos.

fonte: Divulgação Reforma teve investimentos de R$ 2,1 milhões

A Prefeitura também assumiu uma parte da obra, com preparação da sala de Raio-X. O município já tinha garantido o aparelho antes do início da reforma do hospital, mas não foi possível instalá-lo por falta de espaço adequado às especificações técnicas necessárias. Conforme o prefeito, 80% do projeto foi executado em sua gestão.

Siga o TNOnline no Google News