Prefeito afirma que planejamento garante ações em Rio Bom

Da Redação

O prefeito de Rio Bom, Moisés José de Andrade (PSD), é o entrevistado do TNOnline no programa “De Olho na Cidade”, que será levado ao ar neste sábado a partir das 16 horas. Toda semana, às quintas e sábados, o site traz uma entrevista especial com algum prefeito da região sobre ações já realizadas em sua administração e o que se espera para o futuro.

continua após publicidade .

Segundo Moisés de Andrade, embora 2021 tenha sido um ano difícil por conta da Covid-19, na parte administrativa a cidade teve muitos avanços em relação a obras, serviços e aquisição de equipamentos. “Eu avalio que 2021, primeiro ano desta nova gestão, foi um bom ano, só não digo que foi ótimo, porque a Covid-19 levou muitas vidas, mas tentamos fazer o que foi possível”, afirma o prefeito. Ele assinala que, se o município está indo bem hoje, isso é resultado de um planejamento que vem sendo cumprido desde início do mandato.

Visando conter a pandemia do coronavírus, por exemplo, o prefeito assinala que Rio Bom contou com apoio dos governos federal e estadual e de emendas parlamentares no valor de R$ 600 mil, recursos que ajudaram a custear exames e consultas, reforma das estruturas de saúde e compra de vans, carros baixos e ambulâncias. No total, entre recursos federais e estaduais, o município foi contemplado com cerca de R$ 2,5 milhões para a saúde em 2021, dinheiro que foi aplicado para manter a estrutura de saúde funcionando.

continua após publicidade .

Apesar da crise sanitária provocada pela pandemia, o prefeito assegura que a administração municipal manteve um ritmo de obras e serviços na cidade e na zona rural, entre elas a pavimentação da rodovia ligando Apucarana e Rio Bom, e um programa específico de geração de emprego e renda.

Para 2022, o prefeito assegura que a população de Rio Bom pode esperar muito mais da administração municipal.

“Nós temos nosso plano de governo, são coisas previamente definidas. O ano que passou foi um canteiro de obras em Rio bom e esse ano também terá muitas obras em todos os cantos da cidade nas áreas urbana e rural, além de equipamentos novos que vamos receber”, informa, observando que estão garantidos recursos dos governos federal e estadual. “Nós temos aproximadamente R$ 13 milhões em investimentos em todas as áreas da gestão pública municipal”, assegura.

continua após publicidade .

Entre outras ações prioritárias em 2022, o prefeito destaca a geração de emprego e renda, programa que já vem sendo desenvolvido desde início do mandato. Para tanto, a Prefeitura está fazendo parcerias com empresas para que essas possam se instalar no município. Isso inclui a capacitação da mão de obra dentro da própria empresa. Prefeitura também dá incentivos especiais ao pequeno empreendedor. Só no ano passado, 100 novos empregos foram gerados.

Ligação com Apucarana é a obra mais esperada

O prefeito Moisés de Andrade destaca que o término da pavimentação asfáltica do trecho de rodovia que liga Rio Bom a Apucarana é a obra do século, um sonho da população.

continua após publicidade .

“Nós enfrentamos muitas dívidas trabalhistas, dívidas que vão até 2025. Isso prejudicou o andar da cidade, mas agora conseguimos conquistar essa parte, que é a ligação de Rio Bom a Apucarana, que é uma cidade polo industrial e comercial”, analisa Andrade. Ele observa que, em função disso, muita gente vai trabalhar em Apucarana ou tratar de outros assuntos nas áreas de negócio e saúde.

“Essa obra é muito importante para todos nós, acredito que até final de abril está estará concluída”, prevê o prefeito.

Dentro da cidade, Moisés de Andrade anuncia asfalto novo em mais de 15 ruas. “Vamos dar uma cara nova para a cidade. Estou confiante e animado, pois estou vendo que será um ano glorioso”, acredita.