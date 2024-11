Prefeita eleita de Cambira quer mulheres na gestão pública

Siga o TNOnline no Google News

Candidata da situação, a técnica de enfermagem e ex-secretária municipal de Saúde, Ana Lúcia de Oliveira (MDB), 60 anos, será a prefeita de Cambira a partir de janeiro de 2025. Ela foi eleita com 2030 votos (39,17%), superando outros dois concorrentes ao Executivo.

Ana Lúcia foi a entrevistada desta sexta-feira da série Prefeitos Eleitos do TNOnline/Tribuna do Norte, em que teve a oportunidade de falar de sua vitória nas urnas e do seu plano de trabalho.

Ela deixou clara a sua intenção de ampliar a participação das mulheres em cargos da administração pública. Segundo ela, não há um percentual definido sobre isso, mas haverá uma composição feminina para condução das ações de governo.

Ao analisar que só três mulheres foram eleitas prefeitas no Vale do Ivaí, Ana Lúcia afirma que não é fácil as mulheres ocuparem um cargo predominantemente ocupado por homens, mas já houve uma grande mudança. “Hoje a própria legislação nos protege em relação ao machismo na política, mas ainda existe o machismo velado”, diz ela, para quem as mulheres ainda precisam enfrentar esse desafio.

No caso de Cambira, onde foi eleita prefeita, Ana Lúcia fala em dar uma atenção maior nesta questão. “Eu pretendo fazer uma composição da nossa gestão com mulheres, porque acho muito bacana quando a gente tem essa igualdade, porque nós mulheres estamos mais atentas para detalhes, principalmente no âmbito social”, observa.

Seu objetivo é somar a visão do homem com a visão da mulher na gestão municipal para que, juntos, possam transformar as políticas públicas e alcançar êxito.

Eleita com apoio do atual prefeito Emerson Toledo Pires (MDB) e seu grupo político, Ana Lúcia analisa que esse apoio foi fundamental para sua vitória nas urnas e que isso já era esperado. “Antes mesmo das eleições eu já tinha convicção da possibilidade de ser eleita. Porém, todo processo não é fácil, ele dispende de muita atenção, de tensão e de muita expectativa, mas nós conseguimos os objetivos”, comenta, agradecendo o apoio forte de toda a equipe.

Tendo participado dos oito anos de mandato do prefeito Emerson Toledo Pires, Ana Lúcia destaca que vai pegar uma Prefeitura em boa situação. Segundo ela, Toledo foi um prefeito extraordinário, que fez muito por Cambira, porque conseguiu montar uma equipe muito boa e que rendeu bons resultados. “Hoje o município está bacana, bonito e saudável financeiramente”, reconhece.

A prefeita eleita destacou algumas prioridades do seu plano de governo nas áreas de saúde, educação, assistência social, geração de emprego e renda e apoio ao meio rural. No caso da saúde, que é sua área de atuação, seu objetivo é melhorar o atendimento e as ações cada vez mais.

