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SEGURANÇA PÚBLICA

Prefeita e vice se reúnem com comandante da PM para discutir ações em Cambira

Medida imediata prevê intensificação do policiamento ostensivo e fiscalizações preventivas no comércio local

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 15:48:27 Editado em 30.07.2026, 15:53:12
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Prefeita e vice se reúnem com comandante da PM para discutir ações em Cambira
Autor Foto: Divulgação/Prefeitura de Cambira

A prefeita de Cambira, Ana Lúcia, o vice-prefeito Ricardo e o procurador jurídico Maurílio estiveram reunidos nesta quinta-feira (30) com o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana, major Da Costa, para definir um conjunto de ações voltadas ao reforço da segurança pública no município.

📰 LEIA MAIS: Empresário de Cambira desabafa após arrombamento: "Levaram mais de R$ 45 mil"

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A mobilização ocorre em resposta aos recentes episódios de criminalidade na cidade, entre eles o arrombamento e furto sofrido pela Vox Barbershop na madrugada do mesmo dia (veja o vídeo abaixo). No crime, registrado por câmeras de segurança, dois homens quebraram a porta de vidro do estabelecimento, utilizaram sacolas de lixo reciclável da própria prefeitura para ensacar os produtos e fugiram em um veículo Ford Escort vermelho, deixando um prejuízo estimado em mais de R$ 45 mil entre dinheiro do caixa, roupas e calçados.

Como resposta imediata às demandas da comunidade e dos comerciantes, ficou estabelecido na reunião que o policiamento ostensivo será intensificado em Cambira, medida que já começou a ser executada nos últimos dias com a ampliação da presença de viaturas e agentes nas ruas.

As próximas etapas incluem operações de fiscalização e patrulhamento em horários alternados, abrangendo os períodos diurno e noturno, além de um trabalho direto de orientação aos empresários locais sobre estratégias e práticas preventivas para mitigar os riscos de novas invasões e assaltos.

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Paralelamente às ações policiais, a Prefeitura de Cambira comprometeu-se a atuar dentro de suas prerrogativas institucionais, aumentando a cobrança e o diálogo com órgãos competentes das esferas municipal e estadual para dar suporte ao combate à criminalidade.

Como desdobramento do encontro, o major Da Costa cumpre agenda na cidade ainda nesta quinta-feira para visitar os estabelecimentos comerciais atingidos pelas ocorrências mais recentes, conceder entrevistas à imprensa local e apresentar o plano de patrulhamento conjunto que será implementado para devolver a tranquilidade aos moradores e comerciantes da região.

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Furto em Cambira




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