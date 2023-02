Prefeita de São Pedro do Ivaí denuncia ataques na internet

Da Redação

Prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri

A prefeita de São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná, Maria Regina Della Rosa Magri (União Brasil), emitiu nesta quinta-feira (23) nota pública em que repudia ataques à sua pessoa e à sua família que vêm sendo feitos pelas redes sociais. Segundo ela, há uma suspeita que pessoa ou pessoas estariam recebendo valores para pulverizar o Facebook e outros aplicativos com mensagens de ódio que nada tem a ver com uma postura de oposição e muito menos com uma simples discordância de opinião.

"Nunca imaginei que voltar para a política mexeria tanto com a ira de pessoas da nossa cidade, ao ponto de recompensarem alguém para ficar tentando atingir minha honra e moral. Não acreditar em nosso projeto para o município e não gostar de mim é um direito. Nem Jesus foi amado por todos, tanto que morreu. Mas é muito triste ver a que ponto chega a falta de caráter das pessoas. Me ofender com palavras baixas, como também membros da minha família é lamentável", escreveu a prefeita.



A reportagem tenta contato com Maria Regina Della Rosa Magri para obter mais detalhes sobre o ocorrido. Leia a publicação na íntegra:

