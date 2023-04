Prefeita de São Pedro do Ivaí anuncia reforma do ginásio municipal

Da Redação

Ginásio de Esportes Seccão

A prefeitura de São Pedro do Ivaí anunciou nessa semana a reforma completa do Ginásio de Esportes Seccão. A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri destacou que o investimento será feito com recursos próprios e que o departamento de engenharia está fazendo os levantamentos preliminares.

“No primeiro ano de governo nos concentramos em gerenciar o período de pandemia e colocar a prefeitura em ordem. No segundo ano elaboramos os projetos dentro do planejamento e reservamos recursos para então iniciar o plano de ação. É por este empenho que vamos conseguir fazer está e outras obras com recursos no município. É a gestão otimizando o trabalho em favor da população”, assinala a prefeita.

O planejamento inicial prevê a troca da cobertura, melhorias nos banheiros, salas e quadras, substituição de janelas, pintura geral, acessibilidade e outros reparos necessários. A prefeita ressaltou que o Ginásio de Esportes Seccão é um patrimônio histórico e importante para São Pedro do Ivaí e que a ideia é manter as características físicas do prédio, modernizando apenas o que for necessário.



"A reforma do Ginásio de Esportes Seccão é uma das prioridades da nossa gestão. Sabemos da importância desse espaço para a população, que utiliza o ginásio para a prática de atividades físicas e esportivas. Além disso, o Seccão é um patrimônio histórico de nossa cidade, que deve ser preservado. Por isso, estamos trabalhando para modernizar o espaço, mantendo suas características físicas originais e queremos homenagear o ex-prefeito Silvério Secco, que construiu o ginásio durante sua gestão”, afirmou a prefeita Maria Regina.



Com a reforma completa do Ginásio de Esportes Seccão, a expectativa é de que o espaço fique mais seguro e adequado para a prática de atividades esportivas, além de se tornar mais acessível para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A prefeitura ainda não divulgou uma previsão para o início das obras.



