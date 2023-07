Prefeita de São João do Ivaí decreta luto oficial de três dias

A prefeita de São João do Ivaí, Carla Emerenciano (União Brasil), decretou luto oficial de três dias no município após o triplo homicídio registrado neste sábado (23) no distrito de Luar. Os três eram funcionários públicos.

João de Lima Lomba, 47, e Valdeci Farias de Oliveira, 52, eram servidores municipais, enquanto Edvane Castilho do Carmo Lomba, 46, era funcionária pública estadual. Os três serão sepultados neste domingo (23). O casal João e Edvane em São João do Ivaí, enquanto Valdeci em Ivaiporã.

"É com profundo pesar e tristeza que recebemos a notícia desse terrível acontecimento em nosso município. Neste momento de luto e dor, nossa solidariedade se estende às famílias enlutadas. Que o tempo traga conforto e paz aos corações que sofrem com essa perda irreparável. Estamos ao lado de todos, oferecendo nosso apoio incondicional e buscando justiça para amenizar a dor desse momento. Que a memória de João de Lima Lomba, Valdeci Farias de Oliveira e Edvane Castilho do Carmo Lomba seja sempre lembrada. Que Deus os receba em Seus braços e conforte a todos que sofrem com esta perda”, declarou a prefeita.

O CRIME

O crime ocorreu neste sábado (22) à tarde no distrito de Luar. Um atirador, já identificado, chegou na residência de João e Edvane e fez os disparos. O homem morreu na hora, enquanto a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Valdeci, que é ex-vereador e trabalhava como motorista de ambulância, foi chamado ao local para ajudar no socorro, quando também foi executado pelo assassino. O autor do triplo homicídio ainda não foi localizado pela polícia.

