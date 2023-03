Prefeita agradece pelas melhorias na rodovia entre São Pedro e Marisa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A revitalização da rodovia foi solicitado pela prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está realizando a recuperação asfáltica do trecho da PR-457, entre São Pedro do Ivaí e o distrito de Marisa. A revitalização da rodovia foi solicitado pela prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, diretamente ao governador Ratinho Júnior, por intermédio do deputado estadual, Alexandre Curi.

continua após publicidade .

“Na verdade, a nossa luta é pela recuperação de toda a extensão da PR-457, até Itambé. Desde que assumimos o governo municipal, fomos várias vezes em Curitiba para cobrar esta importante obra, pois é um corredor de desenvolvimento para o Vale do Ivaí, visto que a rodovia encurta o caminho até Maringá”, destaca Regina.

-LEIA MAIS: Meninas que estavam desaparecidas em S. Pedro do Ivaí são encontradas

continua após publicidade .

Regina frisa que é grata em nome de toda a comunidade do distrito de Marisa, mas que a reivindicação não vai acabar. “A melhoria no trecho até o Marisa, traz mais qualidade e segurança no acesso da nossa população, mas vamos continuar cobrando a melhoria até Itambé. Estamos construindo um parque industrial com grande infraestrutura e precisamos desse apoio na logística e acessibilidade para atrair mais investidores e gerar empregos”.

Vale destacar que em novembro do ano passado, o governo havia feito um serviço de tapa buracos no trecho entre São Pedro e Marisa para que os usuários pudessem ter mais segurança ao trafegar até que o serviço de reperfilagem fosse autorizado. “Agradeço o deputado Alexandre Curi e o governador Ratinho Júnior por mais este investimento que contempla a nossa comunidade e região”.

Siga o TNOnline no Google News