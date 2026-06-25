Prédios da prefeitura de Borrazópolis são alvos de arrombamento e veículo é furtado

Criminosos invadiram um complexo de prédios públicos em Borrazópolis, no Paraná, e furtaram um veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde, além de diversos equipamentos, na manhã desta quinta-feira (25).

Os alvos da ação foram as sedes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da Clínica da Saúde e da Vigilância Sanitária, todas localizadas em um mesmo pátio na Avenida São Paulo, próximo ao cemitério municipal.

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No arrombamento à Clínica da Saúde (antiga Clínica da Mulher), os suspeitos levaram uma lavadora de alta pressão, um botijão de gás e um Renault Kwid branco, que estava estacionado no local e possui adesivos de identificação da prefeitura.

Já no prédio do CRAS, o levantamento inicial aponta o furto de uma televisão e um aparelho celular. As instalações da Vigilância Sanitária também foram invadidas, e os funcionários ainda contabilizam se houve a subtração de outros materiais.

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Além dos prejuízos materiais diretos com os itens furtados, os servidores encontraram os três locais completamente desorganizados e revirados ao chegarem para o expediente, precisando iniciar uma limpeza geral logo nas primeiras horas do dia.

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A Polícia Militar foi acionada imediatamente e realiza buscas na região na tentativa de localizar o carro e identificar os autores do crime, enquanto a Polícia Civil assumirá as investigações do caso. Informações que auxiliem na recuperação do veículo oficial ou na prisão dos suspeitos podem ser repassadas de forma totalmente anônima aos investigadores pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil).