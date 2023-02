Prédio do Centro da Melhor Idade de Ivaiporã é arrombado e furtado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Centro Cultural da Melhor Idade de Ivaiporã

Na manhã de domingo (26), a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada para o Centro Cultural da Melhor Idade, que foi alvo de arrombamento e furto.

continua após publicidade .

Segundo o solicitante que trabalha no bar dos bailes da terceira idade, pela manhã ao chegar para repor as bebidas, notou que os freezer estavam com os cadeados arrombados.

- LEIA MAIS: Conseg lança programa Vizinho Solidário em Ivaiporã

continua após publicidade .

Foi dada falta de cervejas e refrigerantes. Os criminosos entraram por uma janela lateral que foi forçada e estourada.

O denunciante foi orientado da medidas pertinentes ao caso. Foi confeccionado o B.O.U que será encaminhado a Polícia Civil.

Furto de celular em São João do Ivaí

continua após publicidade .

Ainda na manhã de domingo, a PM registrou o furto de um celular em uma residência no centro de São João do Ivaí.

A vítima relatou aos policiais, que seu afilhado, pediu se poderia entrar na casa para fazer uso do banheiro, o que foi autorizado. Enquanto isso, ele foi até a cozinha para pegar café e pão para seu afilhado.

Após o rapaz sair da casa, foi dada a falta de um celular preto Samsung da esposa do denunciante.

De posse dessas informações a PM realizou patrulhamento a fim de localizar o suspeito, porém sem sucesso. As vítimas foram orientadas.

Siga o TNOnline no Google News