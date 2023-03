Prédio da Prefeitura de Cambira será doado pelo estado ao município

Da Redação

Imóvel que será recebido do Estado fica no centro da cidade e tem área total de 5 mil metros quadrados

O prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Cambira, que ainda pertence ao Governo do Paraná, deve passar em breve a fazer parte do patrimônio do município. O projeto de lei 130/2023, que trata da doação, foi colocado em pauta pelo deputado municipalista Tiago Amaral, encaminhado pelo Poder Executivo e aprovado na reunião desta terça-feira (21/3) da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.

"Estamos resolvendo problemas antigos e dando uma destinação justa para essa área, utilizada para a prestação de serviços municipais. O Estado não perde nada com essa doação e o Município ganha muito. No fim das contas, é a população quem ganha”, enfatiza Tiago Amaral.

O imóvel que será recebido do Estado fica no centro da cidade e tem área total de 5 mil metros quadrados. Segundo o prefeito Emerson Toledo Pires, o local foi uma inspetoria de educação e, desde 1997, sedia a prefeitura, uma quadra coberta e um anfiteatro.

“Na prática, já faz parte do patrimônio do Município. Com a oficialização, vamos resolver uma demanda de mais de 25 anos e até mesmo poder conseguir investimentos para fazer melhorias nos prédios”, explica Toledo.

Agora, o projeto segue para a Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação e, depois, para votação em plenário. A iniciativa gera benefícios para a população da cidade.

