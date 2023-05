PRE intensifica fiscalização nas rodovias que cortam o Vale do Ivaí

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRE) do Posto Ubá do Sul está intensificando fiscalização nas rodovias PR-466 e PR-272 que cortam o Vale do Ivaí. Na quinta-feira (4) a ação de policiamento foi na região do trevo do acesso secundário de Ivaiporã.

Nesta sexta-feira (5) com reforço de policiamento dos alunos do curso de soldados da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), o policiamento ocorre no Porto Ubá, em Lidianópolis. O objetivo da ação da PRE é coibir os crimes de trânsito e promover a segurança dos usuários das rodovias.

Para os alunos do cursos de soldados, a atividade visa aproximar os futuros policiais à prática operacional, preparando-os para exercer suas funções dentro da corporação.

As equipes atuam de forma preventiva para coibir acidentes e infrações, como o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e tráfico de drogas.

Os motoristas também são orientados a não manusear celular ou outros dispositivos durante a condução do veículo, não ultrapassar pela faixa contínua, usar as cadeirinhas adequadas para transporte de crianças e os dispositivos corretos, caso haja o transporte de animais de estimação.

Ao se deparar com alguma situação de crime ou se envolver em um acidente de trânsito o usuário deve ligar para 190 ou diretamente para o BPRv pelo 198.

