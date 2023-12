PRE apreende produtos contrabandeados do Paraguai em Lidianópolis

A apreensão ocorreu em frente à ao Posto da Polícia Rodoviária Ubá do Sul

Na noite de quarta-feira (20), no município de Lidianópolis, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu na PR-466 diversos produtos contrabandeados do Paraguai, entre eles, medicamentos, celulares e bebidas. A operação foi realizada em frente à ao Posto da Polícia Rodoviária Ubá do Sul no distrito de Porto Ubá.

Durante a revista pessoal nos quatro ocupantes do veículo, foram encontrados frascos de anabolizantes e medicamentos com dois dos ocupantes do carro.

Ao serem indagados sobre a origem dos medicamentos, eles confirmaram que eram do Paraguai para uso pessoal. Em busca no veículo, diversos produtos eletrônicos sem documentação fiscal foram encontrados no compartimento de bagagem, incluindo celulares, bebidas e perfumes, todos de origem paraguaia.



Diante da situação, a equipe policial entrou em contato com o delegado da Polícia Federal de Londrina, que orientou a apreensão dos objetos para entrega no depósito da Receita Federal.

A contagem dos produtos foi realizada na presença do condutor do veículo e dos ocupantes, que foram liberados após a confecção do boletim de ocorrência.

Uma mulher, carona no veículo, explicou que estudava medicina no Paraguai e estava retornando para sua cidade, Telêmaco Borba-PR.

Entre os itens apreendidos estão: 12 celulares Xiaomi, 6 iPhones, 1 Samsung, smartwatches, caixa de som, adaptador USB-C, fones de ouvido, 2 Echo Dots, 2 PlayStation 5, case de celular, 8 perfumes, 31 pods, 43 garrafas de bebidas, 11 frascos de anabolizantes, 5 cartelas de anabolizantes e 10 cartelas de remédios.

